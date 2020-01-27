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В Сыктывкаре из-за лесовозов образуются пробки на мосту: что делает ГИБДД

В Сыктывкаре из-за лесовозов образуются пробки на мосту: что делает ГИБДД

27 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото читателя в рубрике «Народный контроль» / Пробка на краснозатонском мосту в Сыктывкаре
Жители города надеются на скорое решение проблемы

Жители Сыктывкара жалуются на ужасные пробки на весовом контроле, который находится на трассе Сыктывкар-Краснозатонский. Люди падают в обмороки в автобусах и массово опаздывают на работу. Портал PG11.ru обратился в ГИБДД, чтобы узнать, приняты ли какие-нибудь меры.

В рубрику «Народный контроль» сыпятся жалобы на каждодневные пробки на весовом контроле на трассе Сыктывкар - Краснозатонский. Кто-то уверен, что водители лесовозов намеренно снижают скорость движения, чтобы не выдать реальный вес своего груза:

- На трассе Сыктывкар - Краснозатонский установлены весы для лесовозов. Чтобы они не показывали реальный вес, водители фур намеренно снижают скорость на участке, где находятся весы. Из-за этого образуются пробки. Особенно в час пик, когда полные автобусы из Затона и Максаковки везут людей на работу. Мы едем как в душегубках! Вчера в автобусе №23 девушка упала в обморок! Почему в это время на этом участке никогда нет ни полиции, ни ГИБДД?, - рассказывает один из обратившихся в рубрику «Народный контроль».

Кто-то из жителей города отмечает, что такое количество автомобилей на мосту - уже очень опасно:

- Огромные пробки создаются с утра из-за весового контроля по дороге из поселка Краснозатонского в Сыктывкар. Средняя скорость примерно 10 км/ч, автомобили стоят на мосту, что уже, в принципе, не правильно. Точно так же как и «КамАЗы», которые едут со скоростью 5 км/ч. Это уже невыносимо, - рассказывают сыктывкарцы, подкрепляя свои слова фотографиями.

Один из обратившихся в рубрику «Народный контроль» удивляется тому, что сотрудники ГИБДД часто стоят совсем не там, где следовало бы:

- Около Краснозатонского моста, где на трассе установили весовой контроль, постоянные заторы из-за лесовозов. Перед тем, как проехать весы, они постоянно останавливаются и медленно-медленно проезжают через них. В результате все остальные транспортные средства вынуждены ждать! Сколько это будет продолжаться? Это вообще нормально? Кто должен остановить это безобразие? Чуть дальше, ближе к кольцу, часто стоят ГИБДД. Но им, я так понимаю, все равно?

В ГИБДД пояснили, что если экипаж пару раз находился на «кольце», то это не значит, что он там всегда. Специалисты объяснили, что все скоростные нарушения фиксируются автоматически, а сотрудники ГИБДД выявляют все остальные нарушения, проверяют документы и состояние водителей.

- Штрафовать водителей лесовозов за медленное движение мы не можем, но само наличие экипажа, вероятно, чуть улучшает ситуацию. Зачем на весовом контроле сбрасывают скорость так сильно, мы не знаем.

Также в ГИБДД рассказали, что с начала января на этом отрезке дороги в часы пик всегда дежурит экипаж. Обычно дежурства проходят с 7 до 9 утра и с 17 до 19 часов вечера. 

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А вы попадали в пробку на этом отрезке трассы? Пишите в комментариях.

ГИБДД Народный контроль Пробки

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