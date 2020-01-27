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В Коми на женщину свалилась сова

В Коми на женщину свалилась сова

27 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Vk.com / Фото Сергея Игнатова
Ученые полагают, что причиной стал голод

24 января в селе Объячево произошел курьезный случай: с муниципальной елки, которую демонтировали в тот день, рухнула сова. А позже еще одна птица упала на женщину прямо с дерева. Об этом сообщает «Комиинформ».

По словам жителей села, 24 января власти демонтировали новогоднюю ель в Объячево, но на удивление все пошло не совсем по плану. Внезапно с дерева упала самая настоящая сова. А спустя несколько дней одна из жительниц шла по тропинке, как вдруг на нее тоже полетела хищная птица. Животное рухнуло с березы на снег, после чего ее подобрала другая незнакомка и заявила, что унесет бедолагу на станцию юннатов.

По словам кандидата биологических наук Института биологии КНЦ УрО РАН Глеба Накула, сова, что упала с березы, не обычная – она занесена в красную книгу. Ученый считает, что причиной падения сов стал голод, вызванный теплой зимой. Из-за этого им приходится охотиться в городе, где пищи, очевидно, не так много.

- В этом году очень мягкая зима с оттепелями и непродолжительными заморозками, и в средних слоях снежного покрова сформировались насты, что видимо и приводит к высокому уровню смертности больших сов в этом году. Они вынуждены искать более легкий способ добычи пищи, что возможно сделать в населенных пунктах, где на поверхность часто выходят многочисленные «домашние» грызуны. Но в данном случае, полагаю, скорее всего, это одна и та же особь, которая сильно ослабла, - рассказал Глеб Накул.

Кстати, в начале октября в Сыктывкаре тоже видели сову, которая присела отдохнуть на улице Чернова. Тогда птица также попала в объектив камеры, а сами люди очень бурно отреагировали на появление необычной гостьи из леса. Сова некоторое время спокойно смотрела на удивленных горожан, а потом резко улетела в сторону улицы Карла Маркса.

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