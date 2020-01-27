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В России внезапно подорожал йод

В России внезапно подорожал йод

27 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
sovremennoedomovodstvo.ru
Эксперты связывают рост цен с малым количеством производителей

За 2019 год в аптеках страны подорожал один из самых популярных антисептиков в мире – йод. В среднем цена взлетела на 25-29%. Об этом со ссылкой на Единую межведомственную информационную систему сообщают «Известия».

Так, цены на отдельные марки выросли аж до 64%, к примеру, в декабре 2018-го аптеки продавали их по 14 рублей, а через год – уже по 18 рублей. Это в десять раз больше среднего темпа роста цен по стране. При этом в федеральной антимонопольной службе отметили, что цены на это лекарство не регулируются государством, так как йод не входит в список жизненно важных препаратов.

Эксперты считают, что ситуация связана с малым количеством предприятий, которые производят йод:

- Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении, - заявил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Кстати, о здоровье. От нового китайского вируса йод не спасет, а вот вы сами можете обезопасить себя. Портал PG11.ru подготовил для сыктывкарцев тест на знание этого вируса. Хватит ли вам их, чтобы защитить себя от болезни? 

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