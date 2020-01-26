Врач назвал семь продуктов, которые помогут сжечь жир и нарастить мышцы

Испанский диетолог Гильермо Гомес Вера уверен, что простая диета и регулярные физические тренировки помогут сжечь лишний жир и при этом увеличить мышечную массу. Об этом со ссылкой на La Vanguardia пишет «Российская газета».

Как отметил специалист, сначала в течение нескольких недель нужно набрать мышечную массу, а уже затем взяться за жир. Именно так к лету можно улучшить свою физическую форму и привести тело в порядок. Для этого диетолог советует добавить в свое ежедневное «меню» семь продуктов.

Яйца. Они содержат важную аминокислоту - лейцин. Последняя отвечает за «включение мышечного механизма».

Перед тренировками ешьте бананы, а после - натуральный йогурт без сахара с овсяными хлопьями или кусочками фруктов.

Нежирная курица, бобовые, авокадо и, например, тунец обязательно должны быть в рационе.

Эксперт напомнил главное правило, чтобы похудеть: потребляемых калорий должно быть меньше, чем расходуемых.

Кстати, недавно ученые определили еще один полезный продукт. Оказалось, что обычный брусничный морс помогает от повышенного давления. Магистр естественных наук Энн Кивимяки провела исследование. Десять недель она анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах. Эксперимент показал, что разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное давление. Более того, концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых. Это пока что только экспериментальные данные, которые нуждаются в данных сравнительных клинических исследований на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением. Также исследователь добавила, что сок брусники не заменяет лекарства, но он является хорошим дополнением к ним.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»