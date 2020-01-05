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Назван продукт, который снижает кровяное давление

Назван продукт, который снижает кровяное давление

05 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
rg.ru / Брусника может помочь снизить кровяное давление
Ягоду можно легко найти в Коми

Новое экспериментальное исследование ученых выявило напиток, с помощью которого можно сбалансировать повышенное кровяное давление. Им оказался обычный сок брусники. Об этом сообщает ferra.ru.  

Магистр естественных наук Энн Кивимяки провела исследование. Десять недель она анализировала влияние холодных отжимов сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины на генетически гипертонических грызунах. Эксперимент показал, что разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное давление. Более того, концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых. 

Как отметила эксперт, это пока что только экспериментальные данные, которые нуждаются в данных сравнительных клинических исследований на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением. Также она добавила, что сок брусники не заменяет лекарства, но он является хорошим дополнением к ним.

А если вы зимой вдруг чувствуете себя подавленно или на вас навалился сильный стресс, то есть простой способ бороться с ним. Достаточно выйти на пробежку по парку. В солнечную погоду так можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой улучшит настроение. Именно поэтому зимняя пробежка в парке может стать отличным антидепрессантом. 

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