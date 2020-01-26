Ученые выяснили, как рак может передаваться от одного человека к другому

Ученые выдвинули гипотезу о том, что рак может передаваться от человека к человеку. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на Focus.de.

Группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта провела исследование под названием «Люди и микробиом». Ученые предположили, что неинфекционные заболевания могут передаваться от человека к человеку. При этом задействуется другой процесс передачи: не инфекция, как, например, грипп, а через микробиом.

Как объяснили исследователи, микробиом - это термин, используемый для обозначения микроорганизмов, которые существуют в нашем организме - на коже, в органах. Большинство из них представляют собой крошечные бактерии, но в их число входят также грибки и вирусы. Они чрезвычайно важны для здоровья человека: помогают пищеварению, выделяют питательные вещества или выводят токсины. По мнению ученых, такая микробная колонизация человеческого организма может играть свою роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Но пока что эта гипотеза не является доказанной и принятой медицинским сообществом. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что перечисленные заболевания вызывают сочетание генетической предрасположенности, образа жизни и факторов окружающей среды, и они не передаются от одного человека к другому.

Напомним, в 2019 году портал PG11.ru начал серию публикаций об онкологии. Экспертом в наших статьях выступил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Именно он рассказал сыктывкарцам о том, какие факторы вызывают рак, какие меры профилатики помогут избежать болезни, как ее распознать и можно ли это вообще вылечить. Все, о чем вы хотели знать, но не знали у кого спросить, в ЭТОМ материале.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»