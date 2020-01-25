Сыктывкарцев напугали вооруженные люди у здания полиции

25 января жителей столицы Коми удивило странное событие: возле здания полиции они увидели людей с оружием. Об этом сообщает БНК.

Вооруженных правоохранителей, которые выставили оцепление возле здания на улице Первомайской, заметили утром. Перекрыли даже движение транспорта со стороны улицы Красных партизан и Орджоникидзе. Повсюду стояли сотрудники МВД и Росгвардии, которые были облачены в каски и бронежилеты. Как оказалось, это была учебная тревога по так называемому плану «Крепость», который предполагает общее вооружение сотрудников, их выход на улицу, защиту территории. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Сыктывкару, отметив, что такие учения проводят регулярно.

Кстати, 21 января в столице Коми произошло ЧП: кто-то заявил о взрывном устройстве в Сыктывкарском торгово-техническом техникуме. Многих студентов и преподавателей разместили в общежитии, так как люди были без одежды. Оказалось, что «бомбой» был радиоприемник, который лежал в мусорном ведре на втором этаже. В образовательном учреждении сообщение о взрывном устройстве комментировать отказались.

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