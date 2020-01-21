В МЧС рассказали, чем на самом деле оказалась бомба в сыктывкарском техникуме

21 января в столице Коми произошло ЧП: кто-то заявил о взрывном устройстве в Сыктывкарском торгово-техническом техникуме. О том, что произошло на самом деле, со ссылкой на ГУ МЧС региона сообщает «БНК».

По информации МВД Коми сообщение поступило в 12.30. В МЧС направили на место семь сотрудников и три машины, также к зданию техникума выехали скорая помощь и полиция. Всех, кто находился внутри, эвакуировали, а специалисты приступили к работе. Многих студентов и преподавателей разместили в общежитии, так как люди были без одежды.

Оказалось, что «бомбой» был радиоприемник, который лежал в мусорном ведре на втором этаже. В образовательном учреждении сообщение о взрывном устройстве комментировать отказались.

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