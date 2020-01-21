Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
В МЧС рассказали, чем на самом деле оказалась бомба в сыктывкарском техникуме

В МЧС рассказали, чем на самом деле оказалась бомба в сыктывкарском техникуме

21 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / К зданию съехались экстренные службы
В учреждении комментировать инцидент отказались

21 января в столице Коми произошло ЧП: кто-то заявил о взрывном устройстве в Сыктывкарском торгово-техническом техникуме. О том, что произошло на самом деле, со ссылкой на ГУ МЧС региона сообщает «БНК».

По информации МВД Коми сообщение поступило в 12.30. В МЧС направили на место семь сотрудников и три машины, также к зданию техникума выехали скорая помощь и полиция. Всех, кто находился внутри, эвакуировали, а специалисты приступили к работе. Многих студентов и преподавателей разместили в общежитии, так как люди были без одежды.

Оказалось, что «бомбой» был радиоприемник, который лежал в мусорном ведре на втором этаже. В образовательном учреждении сообщение о взрывном устройстве комментировать отказались.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

МЧС ЧП

Читайте также: В сыктывкарском техникуме ищут бомбу

Следующая новость

Новость дня

Стала известна личность сыктывкарца, который утонул в бассейне фитнес клуба Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Сколько ветеранов в Коми получат по 75 тысяч рублей: статистика Пенсионного фонда Читать
вчера
Медики рассказали, почему опасно пить минералку Читать
18 января
Прогулки по главной площади и лесу: 8 эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

18 января
К 75-летию Победы ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей
18 января
Ученые выяснили, как излечить рак за секунду
15 января
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России
15 января
В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца
15 января
России угрожает птичий грипп
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru