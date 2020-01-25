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Россиян в разводе заставят оплачивать жилье ребенка

Россиян в разводе заставят оплачивать жилье ребенка

25 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Норма дает права одному родителю требовать от другого возмещения расходов

В Госдуме приняли новый закон, который поможет защитить жилищные права детей во время развода родителей. Об этом пишет РБК.

Так, семейный кодекс решили дополнить нормой, которая обязывает родителей, не состоящих в браке или находящихся в разводе, обеспечить детей жильем. Это означает, что родителя, живущего после развода отдельно от семьи, привлекут к оплате расходов касающихся этого вопроса.

Сегодня уже существует норма, которая дает права одному родителю требовать от другого возмещения расходов на лечение ребенка. При этом часто встречаются случаи, когда он оказывается в условиях отсутствия жилья. К примеру родителю, с которым ребенок живет, нечем выплачивать ипотеку или восстанавливать жилье. Поэтому возникшую проблему должны решать оба родителя, следует из материалов Госдумы.

Напомним также, что Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, а именно – предложил выдавать материнский капитал с рождением первенца. При этом за второго выплату увеличат на 150 тысяч, и она составит 616 000 рублей. А за третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

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