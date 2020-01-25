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Глава Коми поздравил фигуриста Дмитрия Алиева с победой на Чемпионате Европы

Глава Коми поздравил фигуриста Дмитрия Алиева с победой на Чемпионате Европы

25 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Vk.com / Дмитрий Алиев
Спортсмен оказался первым россиянином, который занял первое место за последние несколько лет

23 января знаменитый фигурист из Ухты Дмитрий Алиев одержал оглушительную победу на Чемпионате Европы по фигурному катанию. С «золотом» его поздравили не только родные и близкие, но и глава Коми Сергей Гапликов.

Руководитель региона выразил гордость за земляка и пожелал ему дальнейших успехов, а также отметил, что таких побед не случалось уже очень давно:

- В четверг на соревнованиях в австрийском Граце наш фигурист впервые за последние восемь лет завоевал для нашей страны золото европейского чемпионата. Из российских спортсменов в последний раз, в 2012 году, этот титул брал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Дмитрий Алиев показал прекрасную подготовку, уверенный и чистый прокат, выступил с большим отрывом в произвольной программе, не оставив шансов соперникам. Это большая и долгожданная победа, которую он заслужил своим упорным трудом и стремлением добиться лучшего результата. Дима, вся республика гордится тобой! Вся Россия гордится тобой! Спасибо тебе, успехов и новых спортивных высот! – сказал Сергей Гапликов.

Кстати, недавно Коми попала в рейтинг регионов, где больше всего любят спорт. И не на какое-нибудь десятое место, а сразу на третье. Здесь физические нагрузки популярны у 43,9% человек. Выше оказались только Мордовия и Удмуртия.

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