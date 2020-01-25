Глава Коми поздравил фигуриста Дмитрия Алиева с победой на Чемпионате Европы

23 января знаменитый фигурист из Ухты Дмитрий Алиев одержал оглушительную победу на Чемпионате Европы по фигурному катанию. С «золотом» его поздравили не только родные и близкие, но и глава Коми Сергей Гапликов.

Руководитель региона выразил гордость за земляка и пожелал ему дальнейших успехов, а также отметил, что таких побед не случалось уже очень давно:

- В четверг на соревнованиях в австрийском Граце наш фигурист впервые за последние восемь лет завоевал для нашей страны золото европейского чемпионата. Из российских спортсменов в последний раз, в 2012 году, этот титул брал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Дмитрий Алиев показал прекрасную подготовку, уверенный и чистый прокат, выступил с большим отрывом в произвольной программе, не оставив шансов соперникам. Это большая и долгожданная победа, которую он заслужил своим упорным трудом и стремлением добиться лучшего результата. Дима, вся республика гордится тобой! Вся Россия гордится тобой! Спасибо тебе, успехов и новых спортивных высот! – сказал Сергей Гапликов.

Кстати, недавно Коми попала в рейтинг регионов, где больше всего любят спорт. И не на какое-нибудь десятое место, а сразу на третье. Здесь физические нагрузки популярны у 43,9% человек. Выше оказались только Мордовия и Удмуртия.

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