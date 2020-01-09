Коми вошла в топ самых спортивных регионов

В России составили рейтинг регионов, где больше всего занимаются спортом. Среди них оказалась и Коми, которая попала далеко не на последнее место. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Лидером первой тройки стала Мордовия, где спорту уделяют время 48,9% населения. Всего на 0,1% отстала Удмуртия, а вот на третьем месте оказалась Коми, где физические нагрузки популярны у 43,9% человек. Замкнули пятерку Тува – 43% и Алтай – 42,1%.

А вот самыми «ленивыми» названы Магаданская, Воронежская область и Бурятия. В аутсайдеры также попали Забайкальский край и Липецкая область. В этих краях спортом занимается в районе 20% населения. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация не сильно лучше – всего 27,8% и 28,9% соответственно.

Кстати, регулярные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии. Об этом Агентству рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.



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