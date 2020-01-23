Сыктывкарская учительница отдала 100 тысяч рублей на строительство звонницы

Сотрудница одной из гимназий столицы Коми стала призером конкурса профессионального мастерства и получила денежный приз, но оставлять себе все не стала, а пожертвовала огромную сумму на строительство звонницы у Свято-Стефановского собора. Об этом сообщает «КП в Коми».

Учитель словесности отдала на богоугодное дело целых 100 тысяч рублей и поразила своим поступком всех, включая Архиепископа Питирима, который заявил, что совпадение почти чудесное – именно в тот день, когда деньги поступили на счет, нужно было выдавать зарплату рабочим. Педагого буквально спасла ситуацию, и даже удостоилась от Владыки стихотворения.

- Жанна Генриховна много лет является прихожанкой Свято-Стефановского храма. Она тесно взаимодействует с работниками и служителями храмов сыктывкарской епархии. Понимает задачи возрождения православия, - говорит архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Архиепископ также отметил, что горожане могут не только украсить храм, но и своими силами содержать небольшую школу, спортзал, библиотеку, молодежные кружки.

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