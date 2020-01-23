В России исчезнет понятие МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России планируют убрать из гражданского кодекса и заменить конкретными цифрами. Об этом сообщают «Известия».

Согласно новому законопроекту, который сейчас разрабатывает Минюст, поправки, убирающие МРОТ, внесут и в другие документы. К примеру, в воздушный кодекс РФ, устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов. Необходимость изменений пояснили тем, что понятию МРОТ в последние годы придали слишком широкий смысл, поэтому, чтобы избежать двоякого толкования, нужно уточнение. Проект уже поддержали депутаты «Единой России» и «Справедливой России», а вот в КПРФ высказались против.

Напомним также, недавно президент Владимир Путин заявил, что в 2020 году все ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат по 75 000 рублей. А труженикам тыла к празднику выплатят по 50 000 рублей.

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