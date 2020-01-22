«Дорого, нерентабельно, глупо»: эксперт рассказал об идее сделать надземное метро в Сыктывкаре

Еще в прошлом году бизнесмен Ринат Бичурин рассказал о намерении построить в Сыктывкаре надземное метро. Далеко не все сыктывкарцы восприняли идею положительно. Портал PG11.ru выяснил, что о проекте думает гражданский активист Вячеслав Слюсарев.

- Если говорить кратко, то надземное метро для города с населением менее 300 тысяч человек - полный бред. Это дорого, нерентабельно и глупо. В городе действительно все еще нет скоростного общественного транспорта, а автобусный маршрут № 33 показывает, что такой вид транспорта необходим и пользовался бы популярностью. Да что уж говорить, нет вообще полноценно развитого общественного транспорта. Также автор почему-то позиционирует свой проект, как «первую в России линию надземного метро», совершенно забывая о существовании Бутовской линии в Москве.

- Ринат под надземным метро имеет ввиду легкорельсовый наземный внеуличный электротранспорт, который, видимо, построят на специальных эстакадах, средняя высота которых около 10 метров, что еще больше удорожает прокт. Провозная способность такого метро может быть от 5 до 30 тысяч человек в час, но нужно еще доказать, что в Сыктывкаре есть такое количество пассажиров. К сожалению, автор не раскрывает предполагаемый маршрут ветки. Можно предположить, что для окупаемости проекта она должна проходить по городским районам с очень высокой плотностью, иметь прямой доступ к ключевым транспортно-пересадочным узлам, таким, как аэропорт или железнодорожный вокзал, автовокзал. Также необходимо место для «депо». Вывод, который можно сделать - в городе просто нет места под такой масштабный проект, особенно в центре, в кварталах с высокой плотностью. Автор прав, указывая, что строительство не займет много времени. Но это не делает проект дешевым. Википедия указывает, что стоимость одного километра легкого метрополитена обычно составляет 15-25 миллионов долларов, и мы также можем смело увеличить эту стоимость процентов на 80 из-за бюрократии, коррупции, климата и прочих неприятностей.

- Среди прочих недостатков надземного метро можно выделить шум, испорченный эстакадами и шумозащитными экранами внешний вид и ландшафт города. Снег и лед зимой увеличивают эксплуатационные издержки, сделать такой транспорт доступным для маломобильных групп граждан будет дороже.

- Этому, безусловно, несбыточному проекту надземного метро есть очень даже обоснованная альтернатива. В городе, причем практически на всем его протяжении, исключая лишь правобережье Сысолы, имеются мало/средне используемые железнодорожные пути, от Лесозавода до Койты. Предполагаю, что преобразование части этих внутригородских железнодорожных путей в систему городского и, возможно, скоростного трамвая будет дешевле, проще и быстрее, ведь строить нужно только остановочные платформы, а также реконструировать некоторые пересечения с автомобильными дорогами. И самое важное - городские кварталы уже исторически сами собой расположены и в будущем будут неизбежно развиваться вдоль этого возможного трамвайного маршрута. Такой маршрут по длине может быть до 33 километров и иметь до 19 станций.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете об этом проекте? Пишите в комментариях.