Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
«Бред»: сыктывкарцы об идее построить в городе надземное метро

«Бред»: сыктывкарцы об идее построить в городе надземное метро

22 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из группы «Новое метро России» / vk.com / Эскиз проекта частного надземного метро
Люди проект посчитали как минимум странным

В прошлом году бизнесмен Ринат Бичурин заявил об инициативе построить в столице Коми надземное метро. По его задумке, такой вид транспорта должен появиться почти во всех городах России с населением более 200 тысяч человек. Под эти параметры походит и Сыктывкар. Финансирование предприниматель планирует получить из частных источников.

Жители горожа не оставили его проект без внимания и стали активно обсуждать его в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости. Однако далеко не все оценили предложение по достоинству. Большинство даже высказались против или просто не поняли, для чего в Сыктывкаре нужен такой транспорт:

- По Сыктывкару можно пешком ходить на такие расстояния,какое тут метро, - пишет Дмитрий Вокуев.

- Если только от Сыка до Эжвы, а так оно не нужно,- считает Серёжа Гудырев.

- Между городом и Эжвой так-то можно монорельс кинуть... Но круглосуточный только если, - комментирует пользователь с ником Phil Cloudjumper.

- Пусть для начала сделает дороги, - рекомендует Татьяна Субботина.

- Задумка не нова, ещё при СССР хотели, да хорошо подумав, решили, что не в нашей вечной мерзлоте и болотах строить метро. Видимо те умные люди уже вымерли.

- Бред, - коротко и емко высказалась Дина Ноябрьская.

Но многие одобрили инициативу, сославшись на то, что ситуация с общественным транспортом в Сыктывкаре оставляет желать лучшего:

- А я всегда мечтала об этом, когда стояла в 7 утра на остановке в Эжве при -30 и не могла залезть в автобус из-за толпы студентов... - вспоминает Марина Алина.

- Не рано метро? Хотя, идея хорошая - надо как-то общественный транспорт развивать, потому что автобусы есть но не по графику ,электричек нет , такси тоже море но..., - считает Саша Пархачев.

- Хорошая идея. Открывайте новые рабочие места машинистам локомотива, - пишет Наталия Савиновская.

- Хорошо бы построили. На 18 автобусе ездим стоя на одной ноге, автобус всегда битком, - возмущена Любовь Липина.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Как вы думаете, состоится ли когда-нибудь открытие надземного метро в Сыктывкаре? Делитесь в комментариях.

Люди говорят Необычное Общественный транспорт

Читайте также: В Коми соберут волонтеров, чтобы восстановить тропу на Маньпупунер

Новость дня

Стала известна личность сыктывкарца, который утонул в бассейне фитнес клуба Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Бизнесмен из Санкт-Петербурга ищет деньги, чтобы построить метро в Сыктывкаре Читать
вчера
Фото дня в Сыктывкаре: домашний сад в лучах утреннего солнца Читать
20 января
Сколько ветеранов в Коми получат по 75 тысяч рублей: статистика Пенсионного фонда Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

18 января
К 75-летию Победы ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей
18 января
Ученые выяснили, как излечить рак за секунду
15 января
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России
15 января
В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца
15 января
России угрожает птичий грипп
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru