«Бред»: сыктывкарцы об идее построить в городе надземное метро

В прошлом году бизнесмен Ринат Бичурин заявил об инициативе построить в столице Коми надземное метро. По его задумке, такой вид транспорта должен появиться почти во всех городах России с населением более 200 тысяч человек. Под эти параметры походит и Сыктывкар. Финансирование предприниматель планирует получить из частных источников.

Жители горожа не оставили его проект без внимания и стали активно обсуждать его в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости. Однако далеко не все оценили предложение по достоинству. Большинство даже высказались против или просто не поняли, для чего в Сыктывкаре нужен такой транспорт:

- По Сыктывкару можно пешком ходить на такие расстояния,какое тут метро, - пишет Дмитрий Вокуев.

- Если только от Сыка до Эжвы, а так оно не нужно,- считает Серёжа Гудырев.

- Между городом и Эжвой так-то можно монорельс кинуть... Но круглосуточный только если, - комментирует пользователь с ником Phil Cloudjumper.

- Пусть для начала сделает дороги, - рекомендует Татьяна Субботина.

- Задумка не нова, ещё при СССР хотели, да хорошо подумав, решили, что не в нашей вечной мерзлоте и болотах строить метро. Видимо те умные люди уже вымерли.

- Бред, - коротко и емко высказалась Дина Ноябрьская.

Но многие одобрили инициативу, сославшись на то, что ситуация с общественным транспортом в Сыктывкаре оставляет желать лучшего:

- А я всегда мечтала об этом, когда стояла в 7 утра на остановке в Эжве при -30 и не могла залезть в автобус из-за толпы студентов... - вспоминает Марина Алина.

- Не рано метро? Хотя, идея хорошая - надо как-то общественный транспорт развивать, потому что автобусы есть но не по графику ,электричек нет , такси тоже море но..., - считает Саша Пархачев.

- Хорошая идея. Открывайте новые рабочие места машинистам локомотива, - пишет Наталия Савиновская.

- Хорошо бы построили. На 18 автобусе ездим стоя на одной ноге, автобус всегда битком, - возмущена Любовь Липина.

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Как вы думаете, состоится ли когда-нибудь открытие надземного метро в Сыктывкаре? Делитесь в комментариях.