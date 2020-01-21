Известному в Коми певцу, который погиб в страшном ДТП, хотят поставить памятник

В Ухте открыли сбор средств на создание памятника Григорию Амосову – известному певцу, который умер после страшной аварии в прошлом году. Об этом сообщает «КП в Коми».

Не так давно в Ухте состоялся концерт «Новогодний парад премьер», деньги с которого собрались потратить на покупку и установку популярному исполнителю Григорию Амосову. А 26 января в 16 часов в Доме культуры поселка Водный пройдет памятный концерт о погибшем.

Напомним, страшное ДТП случилось утром 13 января на подъезде к ухтинскому поселку Ярега. Он, будучи за рулем Chevrolet Cruze, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». От удара его машина превратилась буквально в груду металла. После аварии у Григория диагностировали перелом плеча, бедренной кости и черепно-мозговую травму. Певца доставили в больницу Шудояга, где он вскоре скончался.

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