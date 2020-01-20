Сколько ветеранов в Коми получат по 75 тысяч рублей: статистика Пенсионного фонда

Президент Владимир Путин заявил, что в этом году все ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат по 75 000 рублей. Труженикам тыла к празднику выплатят по 50 000 рублей. Портал PG11.ru вяснил, сколько ветеранов живет в Республике Коми.

По данным Министерства труда и социальной защиты России по состоянию на май 2019 года в стране проживало 75,5 тысяч участников Великой Отечественной войны. В Пенсионном фонде РФ по Республике Коми рассказали, что на 1 декабря 2019 года в Коми проживает 123 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 2762 труженика тыла и 45 жителей блокадного Ленинграда.

Напомним, Путин отметил, что эта мысль пришла ему в голову утром 18 января:

- Я сегодня встал, думал об этом — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 тысяч рублей для ветеранов и 50 тысяч рублей для тружеников тыла, — сказал глава государства во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в Музее обороны и блокады Ленинграда.

Также Владимир Путин напомнил, что государство всегда оказывало поддержку ветеранам. Обычно к праздникам им выплачивали 10 тысяч рублей, а труженики тыла получали 5 тысяч рублей.

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