Сыктывкарец заплатит за «разукрашенные» дома 200 тысяч рублей

В мэрии столицы Коми состоялось рабочее совещание по вопросам борьбы с вандалами. На нем озвучили статистику, а также обсудили ужесточение наказания для них.

Как оказалось, случаи вандализма в последнее время становятся все чаще. К примеру, не так давно задержали горожанина, на счету которого 48 надписей. С нынешним штрафом в 4 тысячи рублей ему придется отдать в казну города почти 200 тысяч рублей.

Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова дала поручение правовому управлению администрации совместно с управляющими компаниями проработать механизм реализации мероприятий по взысканию ущерба с лица, совершившего противоправное действие. Таким образом, нарушители будут обязаны не только выплатить штраф, но и компенсировать владельцам поврежденного имущества нанесенный ущерб.

Напомним, что в столице Коми начали приводить в порядок облик городских зданий, но далеко не все собственники выполняют требования администрации. Горожане спросили мэрию о торговом центре «Северный рай», который просто «изуродован» вывесками, в том числе магазинов и заведений, которые уже перестали работать. Когда администрация займется нарушениями, читайте ЗДЕСЬ.

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