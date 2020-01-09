В Сыктывкаре очистят от рекламы известный торговый центр

В столице Коми начали приводить в порядок облик городских зданий, но далеко не все собственники выполняют требования администрации. Именно это обеспокоило горожан на портале «Активный регион».

Речь в сообщении на сайте пошла о торговом центре «Северный рай», который просто «изуродован» вывесками, в том числе магазинов и заведений, которые уже перестали работать. Горожане задали вопрос, когда администрация Сыктывкара займется нарушениями, ведь сроки уже вышли.

По информации мэрии, первый этап вступления в силу решения Совета города по поводу рекламы закончился еще в 2018 году. Второй тоже уже подошел к концу осенью 2019-го, однако вывески и ныне там. В связи с этим в адрес собственника ТЦ «Северный» рай и объектов рекламы направлены письма об устранении нарушений в срок до 21 февраля 2020 года.

Кстати, недавно Ввстолице Коми подсветили гигантские панно, украшающие торцы нескольких пятиэтажек на улице Коммунистической. Таким образом, власти решили последовать совету известного блогера Ильи Варламова, который «подкинул» идею с иллюминацией в ходе своего недавнего визита в Сыктывкар.

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