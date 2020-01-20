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В России запретят брать комиссию при оплате ЖКХ

В России запретят брать комиссию при оплате ЖКХ

20 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото предоставлено АО «Коми энергосбытовая компания»
Инициативу уже одобрили в Центробанке

В парламент пообещали внести законопроект запрете на снятие комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, такая инициатива должна порадовать россиян. Он назвал ее «очень своевременной и полезной»:

- Речь идет, наверное, о том, что поскольку люди с разным достатком неизбежно платят коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную часть населения, для которой данные платежи составляют довольно существенную часть бюджета, - заявил зампред.

Одобрение инициативы от Центробанкауже получено. Глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская отметила, что данная проблема особенно волнует жителей села и небольших городов, где способы оплаты услуг ЖКХ ограничены. Сегодня комиссия составляет от 0.5 до 2%.

Кстати, о ЖКХ. На днях во время прямой линии в Общественной приемной главы Коми  жительница дома №138/1 по Октябрьскому проспекту пожаловалась на площадку для мусора и задала резонный вопрос – как добиться установки современных контейнеров. На ее вопрос ответили сотрудники управления ЖКХ мэрии столицы Коми.

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