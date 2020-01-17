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Сыктывкарцам рассказали, как установить баки для раздельного сбора мусора

Сыктывкарцам рассказали, как установить баки для раздельного сбора мусора

17 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Сначала необходимо провести общее собрание

На днях во время прямой линии в Общественной приемной главы Коми  жительница дома №138/1 по Октябрьскому проспекту пожаловалась на площадку для мусора и задала резонный вопрос – как добиться установки современных контейнеров. На ее вопрос ответили сотрудники управления ЖКХ мэрии столицы Коми.

Как пояснила руководитель Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Анастасия Игошина, сначала для этого необходимо провести общедомовое собрание и обратиться в управляющую компанию. Но в этом случае установку можно провести только за счет жильцов. Также можно написать заявление на обустройство места под мусорные контейнеры в отделе обращения граждан в администрации города.

- В соответствии со статьей 36 жилищного кодекса такая возможность установить контейнеры есть у всех жителей Сыктывкара. Если общим собранием жильцов дома будет решено сделать площадку, купить и поставить контейнеры, а протокол будет направлен в управляющую компанию или ТСЖ такая площадка должна появиться, - сказала она. - На республиканском уровне есть программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов республики Коми». Благодаря ей в Сыктывкаре с 2014 года обустроено 141 место для раздельного сбора отходов и 15 мест для сбора опасных отходов. Поэтому можно написать обращение в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сыктывкара. Мы формируем перечень желающих, кто хочет в своем дворе контейнеры для бумаги и пластика. На установку 26 контейнеров заявку уже отправили, - рассказала Анастасия Игошина.

Напомним также, что 17 января с 09.30 до 12.00 пройдет ремонт трансформаторной подстанции СНТ «Юбилейный» в Эжве. 27 с 09.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 января без света останется дом №14 по улице Малышева. Далее 28 января с 13.30 до 15.000 отключат дом №31 по улице Пермской, а 29 января с 09.00 до 12.00 погаснут лампы жильцов дома №31 по улице Мира.

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ЖКХ

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