Семейный капитал за первенца в Коми опередил федеральные тренды

В Минтруда прошел брифинг, который посвятили вопросам регионального семейного капитала в связи с рождением первенца. На вопросы журналистов ответили заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Хохлов и начальник отдела социальных выплат республиканского Минтруда Светлана Матухно.

Собеседники корреспондентов отметили, что установление в Коми регионального семейного капитала при рождении первенца предвосхитило одну из основных установок по развитию социальной демографической политики, которые озвучил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию.

Замминистра также напомнил, что идею об установлении в республике такой выплаты Глава Коми Сергей Гапликов высказал в июне 2019 года. А уже в сентябре эта инициатива обрела форму республиканского закона:

- Это инициатива Главы республики, и абсолютно точно мы первый регион, который это предложил. В настоящее время эти выплаты есть и в других регионах – например, Тюменской области, Калининградской области, в Крыму и Севастополе, но что касается хронологии, то Республика Коми действительно стала первым регионом, который эту идею выдвинул. И то, что такая поддержка молодых семей предоставляется без ограничений по доходам, возрасту и так далее, в этом наша республика тоже первая», - сказал Александр Хохлов.

Финансирование капитала при этом обеспечивается исключительно из республиканского бюджета:

- В республиканском бюджете на три года деньги прописаны, и они полностью за счет регионального бюджета. У нас здесь нет никаких федеральных средств или средств муниципалитетов. Минимальная проекция - это окончание проекта Демография - 2024 год. Но, поскольку бюджет принимается на трехлетний срок, то деньги предусмотрены на 2020-2022 г. Я не сомневаюсь, что в 2020 году Госсовет, принимая новый бюджет, эту меру продлит на 2023 и так далее, и так далее, - отметили заместитель министра.

Светлана Матухно рассказала о механизме предоставления регкапитала на первенца, подчеркнув, что на эту меру поддержки могут получить все зарегистрированные в республике женщины, у которых, начиная с 1 января 2020 года, родились первые дети. Никаких критериев по нуждаемости, срокам проживания в регионе для назначения выплаты не требуется:

- Сертификат на РСК можно получить сразу после рождения ребенка, обратившись в Центр соцзащиты населения или МФЦ, либо подав заявление через портал Госуслуг. Максимальный срок принятия решения – 30 дней. Но с учетом того, что вся работа, которая проводится по проверке данных, она, возможно, затрагивает меньше времени, наши специалисты принимают решение и в более короткие сроки, - пояснила Светлана Матухно.

Резюмируя диалог с журналистами, заместитель министра труда, занятости и соцзащиты Коми отметил, что введением РСК на первенца Республрика Коми опередила федеральные тренды.

- То, что сейчас президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что материнский капитал можно будет использовать на первенца, мы считаем значимым итогом нашей инициативы. Действительно, редко когда так бывает, что идеи федерации вырастают из идей, которые приняты в регионах, - сказал Александр Хохлов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»