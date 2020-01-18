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«У меня сильная интуиция»: сыктывкарка Екатерина Курочкина может пойти на «Битву экстрасенсов»

«У меня сильная интуиция»: сыктывкарка Екатерина Курочкина может пойти на «Битву экстрасенсов»

18 января 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива Екатерины Курочкиной / Сыктывкарка Екатерина Курочкина во время участия в конкурсе «Новая звезда»
Певица рассказала о странных случаях, которые с ней происходили

Сыктывкарка Екатерина Курочкина сообщила, что у нее всегда была сильная интуиция. Поэтому она вполне может участвовать на «Битве экстресенсов». Об этом она рассказала в интервью газете «Трибуна». 

У солистки из Сыктывкара спросили, насколько она суеверный человек. Екатерина Курочкина ответила, что она не верит в традиционные приметы, например, черную кошку. Но при этом с ней случаются другие необычные вещи:

- Есть какие-то тайные знаки, которые мне помогают, но они идут от Бога. Бабушка была верующая и меня научила молиться. Первый раз мне Бог помог, когда мне было 11 лет. Мы с бабушкой пошли в лес, и я заблудилась. У меня началась паника, потому что бабушка не отзывалась. Я начала молиться, и вдруг появился какой-то странный мужчина, не похожий ни на охотника, ни на грибника. Он спросил: «Девочка, что ты здесь делаешь?» Отвечаю – заблудилась. Сказал, пойдешь вон к той ели, а там, через метров сорок – просека. Я попросила его проводить, но он ответил, что у него много дел, и так же внезапно, как и появился, исчез… Мои предчувствия часто сбываются, у меня сильная интуиция. Мое слово очень сильно воздействует на людей. Я всегда чувствую собеседника и точно знаю, что он на самом деле думает обо мне. Представляете, в 40 лет пойду на «Битву экстрасенсов» и выиграю ее! - рассказала певица. 

Напомним, певица из Сыктывкара Екатерина Курочкина в этом году представляла Коми на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Всего в шоу участвовали 85 исполнителей со всей страны. Тем не менее, сыктывкарка дошла до финала и вполне могла победить, но жюри присудило первое место исполнительнице из Краснодарского края. В интервью порталу PG11.ru Екатерина Курочкина рассказала, что после шоу она поверила в себя и свои силы. 

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