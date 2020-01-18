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Ученые выяснили, как излечить рак за секунду

Ученые выяснили, как излечить рак за секунду

18 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Pixabay.com
Считается, что метод скоро выйдет в широкую медицинскую практику

Ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, при котором весь курс лечения занимает менее одной секунды. Описание приводит РИА Новости

Радиотерапия, или лучевая терапия — это один из видов лечения злокачественных опухолей. Чаще всего для него используется фотонное излучение. А последние исследования доказывают, что так называемый метод флеш-терапии, при котором для облучения больных тканей задействуются протоны, при той же эффективности значительно меньше повреждает здоровые ткани.

Ученые из Онкологического центра имени Абрамсона при Пенсильванском университете провели сравнительное исследование. Его результаты подтвердили, что флеш-терапия примерно на 65 процентов снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией. При этом показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми. К тому же весь курс можно провести за один сеанс длительностью менее секунды, вместо нескольких недель при фотонной радиотерапии.

Авторы считают, что дальнейшая оптимизация оборудования позволит использовать его для проведения клинических испытаний и внедрения метода флеш-терапии в широкую медицинскую практику.

Напомним, недавно в Университете Джорджии в США нашли «бытовое» средство для борьбы с раком. Им оказалась обычная поваренная соль или хлорид натрия. Ученые изучили наночастицы хлорида натрия и их поведение в среде, после чего поняли, что они способны проникать в клетки через эндоцитоз. Тогда они распадаются и разрывают плазматическую мембрану клетки, а организм получает сигнал бороться с патогенами – в том числе и раковыми клетками.

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