Тест для сыктывкарцев: хорошо ли вы знаете Правительство, которое ушло в отставку

15 января после послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства страны в полном составе. Теперь пост председателя Правительства занял бывший глава налоговой службы Михаил Мишустин, а новый состав госаппарата пообещали представить в ближайшее время. Портал PG11.ru подготовил тест для тех сыктывкарцев, кто считает, что разбирается в политике. Попробуйте назвать должности, которые занимали 10 чиновников.

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