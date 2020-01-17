Тест для сыктывкарцев: хорошо ли вы знаете Правительство, которое ушло в отставку

Попробуйте правильно назвать должности 10 чиновников
Тест для сыктывкарцев: хорошо ли вы знаете Правительство, которое ушло в отставку17 января 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
government.ru/ 15 января Правительство России подало в отставку
15 января после послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства страны в полном составе. Теперь пост председателя Правительства занял бывший глава налоговой службы Михаил Мишустин, а новый состав госаппарата пообещали представить в ближайшее время. Портал PG11.ru подготовил тест для тех сыктывкарцев, кто считает, что разбирается в политике. Попробуйте назвать должности, которые занимали 10 чиновников.
Делитесь результатами теста в комментариях!
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»