В Коми депутат ударила мужа по голове бутылкой и стала подсудимой

В Мировом суде Сысольского района рассмотрели уголовное дело в отношении депутата поселения Чухлэм. Ее обвиняли в том, что она напала на мужа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

14 июля 2019 года избранница народа сидела за столом со своим мужем. Супруги выпивали и в какой-то момент стали ругаться. Женщина разозлилась настолько, что решила не ограничиваться словами и схватила бутылку, которой ударила мужа по голове. Мужчина в долгу не остался, но вместо рукоприкладства сделал все по закону и заявил куда следует.

В результате вред здоровью признали как легкий, а женщина с обвинениями согласилась. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца.

Кстати, в Печоре тоже произошел странный случай: ребенок нашел на улице наручники и прицепил их себе на ногу. В итоге все закончилось вызовом спасателей, которые с помощью специнструмента сняли наручники всего за несколько минут.

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