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В Коми мальчик нашел на улице наручники и заковал себя

В Коми мальчик нашел на улице наручники и заковал себя

17 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Полицейские подобрали ключ, но открыть замок не смогли

В Печоре произошел странный случай: ребенок нашел на улице наручники и прицепил их себе на ногу. В итоге все закончилось вызовом спасателей. Об этом сообщили в персс-службе МВД региона.

Как пояснили в ведомстве, девятилетний мальчик гулял со сверстниками. В одном из дворов у детской горки он нашел наручники и решил проверить, работают ли они. Ответ не заставил себя ждать – мальчик застегнул их у себя на ноге, а расстегнуть уже не смог. В итоге он отправился домой и рассказал обо всем матери, которая отвела чадо в полицию.

Стражи порядка подобрали ключ, но открыли только свободное кольцо. Второе, которое осталось на ноге, заклинило. Тогда им пришлось попросить помощи у Печорского отряда «СПАС-Коми». Трое спасателей с помощью специнструмента сняли наручники всего за несколько минут.

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