После аномальной оттепели в Сыктывкаре протекла крыша детской больницы

16 января в столице Коми разразился погодный катаклизм: столбики термометров поднялись выше нуля и все начало таять. Досталось не только ледяным фигурам на площади, но и Республиканской детской клинической больнице, где начала течь крыша. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели. По словам горожан, 16 января в фойе медучреждения внезапно стали появляться лужи. Оказалось, что в здании протекла крыша. В результате хозработникам больницы пришлось расставить повсюду металлические ведра и тряпки. Очевидно, всему виной стала неожиданная оттепель, которая застала всех врасплох.

Кстати, по прогнозам синоптиков, аномалия закончится уже в эти выходные: метеорологи предсказывают, что теплый циклон уйдет на восток, а в Коми воцарятся привычные январские морозы. Местам и даже до -30 градусов. Правда, на юге региона все еще возможны дожди.

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