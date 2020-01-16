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Сыктывкарцам рассказали, как спастись от смертоносных сосулек и снежных глыб

Сыктывкарцам рассказали, как спастись от смертоносных сосулек и снежных глыб

16 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
На одной крыше может лежать больше восьми тонн

В столице Коми  других районах республики началась аномальная оттепель и теперь людям угрожают огромные глыбы снега на крышах, которые сейчас активно падают вниз. Как обезопасить себя от этого явления, рассказали в Управлении противопожарной службы и гражданской защиты.

В ведомстве отметили, что снег также может оборвать провода, сломать шифер и даже деформировать здания. Так, крыша площадью всего в 40 «квадратов» способна содержать до 8 тонн снега. Масса таких глыб неоднородна и может быть одновременно как рыхлой, так и ледяной. Попав под такую лавину, человеку не светит ничего хорошего: травмы шейного отдела, ушибы, переломы, сотрясение. А еще опаснее сосульки.

Как спастись:

Во-первых, перестаньте ходить под крышами, даже если так путь до дома сокращается на 10-15 метров. Особенно внимательными надо быть меломанам. Наушники – одна из главных причин получения травм. Громкая музыка заглушит как шум от схода снега, так и предупреждающие крики прохожих. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места особенно опасны. Кроме того, обращайте внимание на обледенелые тротуары. Обычно толстый слой наледи образуется под сосульками.

Если вы всё-таки решили пробежаться под крышей и в этот момент начался обвал, то ни в коем случае не останавливайтесь и не поднимайте голову. Снег с крыши падает по касательной, поэтому надо поближе прижаться к стене. Закройте голову руками, а ещё лучше – сумкой. Не стоит оставлять автомобиль рядом с крышей подъезда, ведь ледяная глыба может настигнуть здесь вас или вашу машину. Конечно, уборкой снега с крыш должны заниматься коммунальные службы или организации, работающие в здании, но за снег на балконах отвечают жильцы квартир. Поэтому не забывайте сами периодически счищать его.

Помните о гражданской позиции:

Если вы видите, что коммунальщики безответственно относятся к работе, возьмите инициативу в свои руки. Сообщите об опасной ситуации в соответствующие городские службы: ЖКХ, районную управляющую компанию или в обслуживающие предприятие. Следите за выполнением вашей заявки. Ведь за неисполнение или отказ выполнить такое заявление вы вправе требовать наказания работников или взыскания с них за причиненный ущерб. Если вы разуверились в этих организациях, можно обратиться в СМИ с реальной фотографией. Иногда это помогает изменить ситуацию в лучшую сторону.

К слову, снег доставил горожанам проблем не только на крышах, но и на земле. 12 января во дворе домов №2 по улице Малышева и №17 по улице Петрозаводской застряли три кареты скорой помощи. В результате еще 11 легковых машины не могли выехать, пока одну спецмашину не вызволили из снежной каши. Но и на этом проблемы не кончились - оставшиеся скорые не могли выехать еще около получаса.

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