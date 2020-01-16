Ученые назвали самый несчастный возраст для россиян

В одном из престижных колледжей Америки изучили уровень благополучия разных возрастов в 132 странах. В результате эксперты выяснили, что для каждого государства существует некая «кривая счастья» и есть возраст, когда люди несчастнее всего. Об этом сообщают «Известия».

Как выяснил профессор Дартмутского колледжа в США Дэвид Бланчфлауэр, пик несчастливой жизни вне зависимости от доходов и места жительства приходится на средний возраст. Он отметил, что у каждой страны есть U-образная «кривая счастья». Согласно ей, в развитых странах (куда Россия почему-то не входит) самый несчастный возраст – 47,2 лет. В России же он немного выше – 48,2 лет.

Все это, к слову, не удивительно, ведь недавно в России составили рейтинг самых лучших городов по качеству жизни. В него попал и Сыктывкар, который занял 156 место из 200. Хуже среди городов Коми оказалась только Воркута – 193 место. Самым худшим стал Комсомольск-на-Амуре. А вот самым комфортным городом признали Тюмень.

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