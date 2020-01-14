Сыктывкар оказался одним из худших городов по качеству жизни в России

В России составили рейтинг городов по качеству жизни. В исследование попали 200 населенных пунктов, где оказался и Сыктывкар. С результатами опроса ресурса Domofond.ru ознакомился портал PG11.ru.

Всего в поросе приняли участие 90 человек, именно по их мнению в и тоге составили рейтинг. Критериев было 11: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, дороги/парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктура для детей, отношение соседей, работа коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

К сожалению, Сыктывкар не попал даже в первую сотню и занял 159 строчку. Хуже среди городов Коми оказалась только Воркута – 193 место. А самым худшим стал Комсомольск-на-Амуре. А вот самым комфортным городом признали Тюмень.

Зато недавно Коми попала в рейтинг регионов, где больше всего любят спорт. И не на какое-нибудь десятое место, а сразу на третье. Здесь физические нагрузки популярны у 43,9% человек. Выше оказались только Мордовия и Удмуртия.

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