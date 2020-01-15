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Фото дня в Сыктывкаре: живой комар на январском снегу

Фото дня в Сыктывкаре: живой комар на январском снегу

15 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Танечка Ястребова для PG11.ru
Горожане делятся необычными снимками

Чего только не увидишь в столице Коми. Но если странные явления, вроде брошенных в необычных местах манекенов или ярких автомобилей, еще можно как-то объяснить, то на этот раз горожанка прислала в редакцию портала PG11.ru снимок живого комара, который шел прямо по снегу. Стоит, правда, отметить, что в прошлом году подобное зрелище уже попадалось на глаза жителям столицы Коми. Как тогда объяснил биолог - это комар-ледничник, которого, скорее всего, унесло ветром из гнезда.

Танечка Ястребова

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