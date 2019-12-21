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С 2020 года выплаты по маткапиталу получат больше женщин

С 2020 года выплаты по маткапиталу получат больше женщин

21 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Из архива PG11.ru / В России с 2020 года материнский капитал получит больше семей
Документы можно будет подавать в многофункциональные центры

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты по материнскому капиталу смогут получать больше людей. Об этом говорится в Федеральном законе № 305-ФЗ

Выплаты могут получить те семьи, в которых доход на одного человека не больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В Коми эта сумма — не более 29 736 рублей на члена семьи. 

Ежемесячная выплата из материнского капитала полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Если вы оформите документы в первые полгода родительства, то выплаты установят с даты рождения ребенка, а не с момента подачи документов. 

С 2020 года размер ежемесячной выплаты из материнского капитала для семей, которые обратятся за ее назначением в 2020 году, составит 13 691 рубль. Кроме того, платить будут пока ребенку не исполнится три года (сейчас платят до полутора лет).

Прием документов начнется после вступления закона в силу, то есть 1 января. Уточнить, какие бумаги необходимо подготовить, можно в Пенсионном фонде и в многофункциональных центрах «Мои документы».

Напомним, что с 1 января 2020 года жителям Коми проиндексируют зарплаты: это коснется работников бюджетной сферы. По информации Минфина, индексация на оплату труда бюджетников с 1 января 2020 года составит 4,8%, а в январе 2021 и 2022 годов – на 4,0%. 

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