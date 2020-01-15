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Архиепископ Питирим рассказал, зачем сыктывкарцам купаться в проруби на Крещение

Архиепископ Питирим рассказал, зачем сыктывкарцам купаться в проруби на Крещение

15 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Архиепископ Питирим рассказал, зачем сыктывкарцам купаться в проруби на Крещение
Погружение в воду может стать ступенью к настоящему празднованию

Уже в это воскресенье люди, согласно традиции, будут купаться в прорубях, празднуя Крещение Господне. Но обязательно ли это делать верующему человеку? Портал PG11.ru выяснил это.

В Сыктывкаре к празднику Крещения будет открыто четыре купели. О том, должен ли купаться в ледяной воде каждый верующий, как подготовиться с погружению в воду духовно, рассказал архиепископ Сыктывкарский и Коми-зырянский Питирим.

- Надо понимать, что Церковь никого к погружению в холодную воду не принуждает. Это скорее народная традиция. Погружение, как и во всех святых источниках, служит порой к исцелению болезней. Духовный смысл есть в основном в самом таинстве освящения воды, а не в окунании. Не так важно, купается ли человек в крещенской проруби, гораздо важнее, придет ли он на праздничную литургию, причастится ли причастится ли к Святым Христовым Тайнам.

- Человек может даже просто умыть лицо, главное - чтобы он причастился и побывал на праздничной литургии. Думаю, когда человек искренне ищет Бога, рано или поздно он поймет, что купание - только начало, а гораздо важнее быть на всенощной и литургии. Бывает, что погружение в воду в этот день служит ступенькой к тому, чтобы хотя бы через несколько лет начать встречать этот праздник по-настоящему, по-христиански. Прежде, до революции, совершались крестные ходы на иордани с освящением воды, но массовыми купаниями это не сопровождалось.

Напомним, что в Сыктывкаре будет четыре места для купания, их расположат в Нижнем Чове, в районе эжвинской лодочной станции, близ местечка Красная гора и на правом берегу реки Сысола в районе понтонного моста на Заречье.

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А вы пойдете купаться 19 января? Расскажите в комментариях.

Мнение специалиста Религия

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