Под Сыктывкаром объявился волк-одиночка (видео)

12 января в поселке Пичипашня заметили волка. Лесной гость заявился поздно ночью и оказался в объективе уличных камер. Об этом сообщает паблик «Пичипашня-Выльгорт».

Как рассказали жители поселения, в последнее время активность серых хищников стихла и сейчас сельчанам, а в особенности их питомцам, ничего не грозит. Но это вовсе не повод забывать о бдительности и безопасности, ведь в ночь с 11 на 12 января на улице Спортивной снова объявился дикий зверь.

- Сегодня в 1:20 ночи, ориентировочно этот же самый одинокий зверь (который ранее приходил в поселок прим.ред.) попал под камеру наблюдения. Будьте осторожны, запирайте на ночь своих домашних в закрытых вольерах, - пишут жители поселка.

Кстати, отметим, что дикие звери стали настоящим бичом жителей Коми: они выходят даже в крупные города, такие как Сыктывкар. Кстати, 13 ноября на заседании правительства Коми решили ввести для охотников материальное вознаграждение за уничтожение волков и медведей. За каждого убитого хищника платят 25 тысяч рублей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Как решить проблему с волчьими набегами? Делитесь предложениями в комментариях под новостью.