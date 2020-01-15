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Под Сыктывкаром объявился волк-одиночка (видео)

Под Сыктывкаром объявился волк-одиночка (видео)

15 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео паблика "Пичипашня-Выльгорт"
Зверь попал на камеры наблюдения

12 января в поселке Пичипашня заметили волка. Лесной гость заявился поздно ночью и оказался в объективе уличных камер. Об этом сообщает паблик «Пичипашня-Выльгорт».

Как рассказали жители поселения, в последнее время активность серых хищников стихла и сейчас сельчанам, а в особенности их питомцам, ничего не грозит. Но это вовсе не повод забывать о бдительности и безопасности, ведь в ночь с 11 на 12 января на улице Спортивной снова объявился дикий зверь.

- Сегодня в 1:20 ночи, ориентировочно этот же самый одинокий зверь (который ранее приходил в поселок прим.ред.) попал под камеру наблюдения. Будьте осторожны, запирайте на ночь своих домашних в закрытых вольерах, - пишут жители поселка.

Кстати, отметим, что дикие звери стали настоящим бичом жителей Коми: они выходят даже в крупные города, такие как Сыктывкар. Кстати, 13 ноября на заседании правительства Коми решили ввести для охотников материальное вознаграждение за уничтожение волков и медведей. За каждого убитого хищника платят 25 тысяч рублей.

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Видео Животные

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