Под Сыктывкаром объявился волк-одиночка (видео)15 января 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео паблика "Пичипашня-Выльгорт"
Зверь попал на камеры наблюдения
12 января в поселке Пичипашня заметили волка. Лесной гость заявился поздно ночью и оказался в объективе уличных камер. Об этом сообщает паблик «Пичипашня-Выльгорт».
Как рассказали жители поселения, в последнее время активность серых хищников стихла и сейчас сельчанам, а в особенности их питомцам, ничего не грозит. Но это вовсе не повод забывать о бдительности и безопасности, ведь в ночь с 11 на 12 января на улице Спортивной снова объявился дикий зверь.
- Сегодня в 1:20 ночи, ориентировочно этот же самый одинокий зверь (который ранее приходил в поселок прим.ред.) попал под камеру наблюдения. Будьте осторожны, запирайте на ночь своих домашних в закрытых вольерах, - пишут жители поселка.
Кстати, отметим, что дикие звери стали настоящим бичом жителей Коми: они выходят даже в крупные города, такие как Сыктывкар. Кстати, 13 ноября на заседании правительства Коми решили ввести для охотников материальное вознаграждение за уничтожение волков и медведей. За каждого убитого хищника платят 25 тысяч рублей.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Как решить проблему с волчьими набегами? Делитесь предложениями в комментариях под новостью.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
15 января 2020, 11:49