Сыктывкарец встретил зверя, похожего на волка (видео)

В ночь на 14 января в столице Коми заметили животное, которое очень напоминало волка. Его даже сумели снять на камеру, а видео прислали в редакцию портала PG11.ru.

По словам Евгения Яковенко, который заметил зверя, тот появился около трех часов ночи в районе дома №3 по улице Чернова. На записи видно плохо, но сам горожанин утверждает, что животное было ни кем иным, как волком. В ролике оно выбежало из-за припаркованной машины прямо под свет фар, а затем скрылось в темноте.

Кроме того, по информации «Комиинформа», в этот же день еще одного зверя, явно похожего на волка, видели на улице Коммунистической. Правда, в этом случае охотоведы затруднились дать ответ, кого заметили сыктывкарцы - расстояние было слишком велико.

Напомним, за неделю до Нового года жителей Сыктывкара пугали рассказы о волке, который рыскал по всему городу. Правда, видеозаписи с ним были очень мутными, а фото следов не внушали доверия, поэтому многие просто не верили в его существование. Однако позже его сумели снять на видео, где зверя отчетливо видно. Спустя несколько дней горожане решили создать онлайн-карту, где отметили все точки появления животного в Сыктывкаре.

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Кого заметили горожане, волка или собаку? Делитесь мнениями в комментариях.