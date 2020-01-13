В Сыктывкаре адвокат обокрал клиента-инвалида и стал подсудимым

В столице Коми под суд попал адвокат, который присвоил крупную сумму своей доверительницы. Теперь ему предстоит ответить за свой проступок перед законом. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел еще в 2013-2014 годах. Тогда фигурант дела распоряжался деньгами женщины-инвалида, которая заключила с ним соглашение о доверенности. Но когда пришло время вернуть средства, слуга закона решил пойти против него и присвоил 300 тысяч рублей.

В результате все кончилось тем, что мужчине самому понадобился адвокат. Так или иначе его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Ущерб с него взыскали на сумму 317 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Кстати, о суде. Недавно в Сыктывкаре рассмотрели иск администрации города в Конституционный суд. Поводом стала организация митинга на Стефановской площади, который по решению инстанции решили запретить. Оказалось, что он бы проходил на территории госучреждения. И это несмотря на то, что не так давно КС России признал запрет незаконным.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»