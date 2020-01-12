В Сыктывкаре продолжают запрещать митинги на главной площади

12 января активисты столицы Коми планировали провести митинг на Стефановской площади. Об этом люди мечтают еще с 2008 года, но до сих пор никому не удалось осуществить задуманное. Не стал исключением и этот раз, о чем сообщает «КП в Коми».

Как уточнили в пресс-службе суда, 30 декабря в администрацию поступило уведомление о проведении митинга на главной площади Сыктывкара на 75-100 человек. Мэрия отказала в проведении, так как территория, где собрались выступать горожане, находится в границах Конституционного суда. Согласно федеральному закону на ней митинги запрещены, поэтому суд согласился с доводами и запретил акцию. Кстати, это уже второй отмененный митинг – первый пытались провести 14 декабря.

Напомним, в 2011 году власти Коми запретили проводить публичные акции в радиусе 50 метров от зданий госорганов. Это означало, что вся Стефановская площадь была закрыта для митингов. Но в ноябре 2019 года Конституционный суд России рассмотрел обращения двух сыктывкарок, которым отказали в согласовании акции на площади. В результате суд встал на их сторону и признал запрет митингов на ней неправомерным, а также указал, что компетентные органы и должностные лица не должны «пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате».

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