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Глава Коми предложил снять запрет на митинги на Стефановской площади Сыктывкара

Глава Коми предложил снять запрет на митинги на Стефановской площади Сыктывкара

13 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города» / Митинг в Сыктывкаре
В столице Коми до сиз пор нельзя собираться на главной площади

Сергей Гапликов внес в Госсовет законопроект, который меняет перечень мест, где запрещены митинги. Такое решение приняли после постановления Конституционного суда России. Об этом сообщает портал «7х7».

Законопроект рассмотрят 20 февраля. Документ вносит правки в закон 2012 года и предполагает исключить из списка запрещенных для митингов мест Стефановскую площадь и здания госорганов, органов местного самоуправления, госучрждений и территорию в 50 метрах от них. Кроме того, поправки уточнят места где нельзя проводить митинги. В списке можно найти аэродромы, вертодромы, автостанции, рынки и другие. Его планируют дополнить воинскими частями и зданиями медорганизаций.

Напомним, в ноябре 2019 года Конституционный суд России рассмотрел обращения двух сыктывкарок, которым отказали в согласовании акции на площади. В результате суд встал на их сторону и признал запрет митингов на ней неправомерным, а также указал, что компетентные органы и должностные лица не должны «пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате».

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Закон

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