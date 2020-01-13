В Коми одно из сел на четыре дня погрузится во мрак

13 января в селе Серегово отключат электричество. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, да вот только продлится блэкаут целых четыре дня. Об этом сообщает администрация Княжпогостского района.

Неудобства вызваны капитальным ремонтом высоковольтной линии, который пройдет с 13 января по 17 января. Под отключение, тем не менее, попадут не все улицы. Во тьму погрузятся три из четырех: улица Оатябрьская, Советская и переулок Северный. А вот улица Коммунистическая сохранит одно из главных благ цивилизации.

К слову об ограничениях: в Сыктывкаре совсем скоро перекроют одну из улиц и железнодорожный переезд. Речь идет об участке в районе Карла Маркса 216а и пересечении улиц Морозова и Лесопарковой. Все это продлится с 14 по 15 января.

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