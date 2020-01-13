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Синоптики рассказали, сколько снега выпало в Сыктывкаре за сутки

Синоптики рассказали, сколько снега выпало в Сыктывкаре за сутки

13 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Сыктывкар за сутки завалило снегом
Стало известно, прекратятся ли метели

Сыктывкар уже несколько дней заваливает снегом. Портал PG11.ru выяснил, сколько всего осадков выпало за последние сутки и как будет меняться температура воздуха.

Синоптики рассказали, что за прошедшие сутки в Сыктывкаре выпало девять миллиметров осадков. Это довольно высокий показатель, но не рекордный. Пока снегопадов больше не будет. Температура в ближайшие один-два дня будет понижаться, но потом снова потеплеет.

Напомним, из-за снежной каши на дорогах 12 января в одном из дворов Сыктывкара увязло сразу три машины скорой помощи: они и еще 11 легковых автомобилей не могли выехать, пока одну спецмашину не удалось вытащить из снежного плена. 

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А ваш автомобиль уже застревал в снегу этой зимой? Делитесь в комментариях.

Погода Снег падает

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