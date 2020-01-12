В Коми охотники настигли трех волков сразу (фото)

11 января в Усть-Вымском районе прошла крупная облава на волков, которая увенчалась успехом. Удалось отстрелить сразу трех хищников. Об этом сообщает «Комиинформ». По словам председателя Усть-Вымского общества охотников и рыболовов Леонида Станевича, успеха сумели добиться охотники-добровольцы. Животных заметил фермер, который тоже следил за серыми в районе деревни Оквад. Сразу после этого мужчина сообщил об этом остальным и люди начали действовать: выставили стрелков, загонщиков, отправились в лес и отстрелили сразу троих: одного волка и двух волчиц. Напомним, за неделю до Нового года жителей Сыктывкара тоже пугали рассказы о волке, который рыскал по всему городу. Правда, видеозаписи с ним были очень мутными, а фото следов не внушали доверия, поэтому многие просто не верили в его существование. Однако позже его сумели снять на видео, где зверя отчетливо видно. Спустя несколько дней горожане решили создать онлайн-карту, где отметили все точки появления животного в Сыктывкаре, но специалисты все еще считают, что на кадрах может быть просто собака.

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