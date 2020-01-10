Одна из улиц Сыктывкара оказалась под водой посреди зимы

Одна из улиц Сыктывкара оказалась под водой посреди зимы10 января 2020
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Фото Татьяны Ткалун / "Комиинформ" / Прорыв затопил проезжую часть
Масштабы аварии пока неизвестны
10 января в столице Коми произошло ЧП: в районе дома по улице Димитрова под водой скрылась дорога. Об этом сообщает «Комиинформ».
Утром сыктывкарцев, которым довелось проехать на своих авто в районе дома №5 по улице Димитрова, пришлось буквально плыть по гигантской луже. Как оказалось, весеннюю атмосферу создал прорыв трубы.
В администрации уже подали заявку в городской водоканал, а те в свою очередь перекрыли подачу холодной воды в ближайшие дома, пока утечка не будет устранена. Позже стало известно, что отключили только дом №5, однако серьезность аварии пока не ясна, поэтому никаких сроков не называется.
Кстати, о коммунальщиках. В Коми намерены поднять плату за коммунальные услуги, но после нового года этого не произойдет. Когда это случится, сказано в указе главы региона, где также отмечено, что рост не превысит 6,4%.
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