Выяснилось, когда в Коми поднимут тарифы на «коммуналку»

В Коми намерены поднять плату за коммунальные услуги, но после нового года этого не произойдет. Когда это случится, сказано в указе главы региона, где также отмечено, что рост не превысит 6,4%.

Согласно документу, предельный уровень повышения тарифов составит 6,4%, что означает – в 2020 году больше этого размера они не вырастут. При этом в Министерстве ЖКХ отметили, что даже эта цифра не фиксированная, а просто предельно возможная. Кроме того, в ведомстве заявили, что индекс изменения с 1 июля 2020 года не должен превышать 4%.

В первом же полугодии сохранятся действующие тарифы:

Холодное водоснабжение — 65,3 рубля за кубометр (МУП «Жилкомуслуги»), 44,99 рубля (ОАО «Сыктывкарский Водоканал»), 30,44 рубля (ЭМУП «Жилкомхоз»);

Водоотведение — 64,96 рубля за кубометр («Жилкомуслуги»), 41,52 рубля («Сыктывкарский Водоканал»), 36,23 рубля («Жилкомхоз»);

Теплоснабжение — 2215,68 рубля за Гкал («Жилкомуслуги»), 1167,07 и 1639,99 рубля (ООО «Пригородный»), 1781,06 рубля (ПАО «Т плюс»), 1194,42 и 1261,39 рубля («Жилкомхоз»), 1485,47, 1627,94, 2022,11 и 2120,19 рубля (МУП «Управление капитального ремонта»), 1350,94 рубля (ОАО «Комитекс»);

Электроснабжение — 4,72 рубля за киловатт-чат (ОАО «Коми энергосбытовая компания»), это основное значение, но тарифы отличаются по фазам дня и типам строений;

Газоснабжение (сетевой газ) — 4,68, 5,22 и 5,44 рубля за кубометр (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»), 45,52 рубля за килограмм сжиженного газа (ООО «СГснаб»);

Обращение с ТКО — 1085,24 рубля за кубометр (ООО «Ухтажилфонд»).

Напомним также, 24 декабря мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова прокомментировала работу коммунальщиков на цлицах города. Чтобы управляющие компании перестали игнорировать дворы, мэр посоветовала горожанам писать жалобы и не платить по коммунальным счетам, если фактически никаких работ нет.

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