В Сыктывкаре на взлетной полосе «заглох» самолет

В Сыктывкаре самолет по неизвестной причине не смог подняться в воздух. Рейс был отменен. Когда люди смогут вылететь, выяснил портал PG11.ru

Самолет должен был вылететь из Сыктывкара в Шереметьево в 8:00, но не смог взлететь. По словам очевидцев, двигатели работали, посадка пассажиров состоялась, а потом все огни потухли и пилоты не смогли снова «завести» самолет. По словам сотрудников аэропорта Рейс SU 1397 Сыктывкар — Москва авиакомпании Аэрофлот отменили, пассажиры смогут улететь в 11:55 на другом самолете. Причины неисправности самолета пока остаются неизвестными.

Напомним, совсем недавно самолет, который направлялся из Дубай в Сыктывкар, совершил экстренную посадку в Перми. Это произошло из-за того, что взлетно-посадочную полосу сыктывкарского аэропорта не очистили от наледи.

Обновление: рейс перенесли на 12:30.

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