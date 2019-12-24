Снегоходы и горные лыжи: где спортивно провести выходные в Сыктывкаре

Снегоходы и горные лыжи: где спортивно провести выходные в Сыктывкаре24 декабря 2019
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Фото из архива группы «Зеленецкие Альпы» / vk.com/zalpygroup/ Пять мест в Сыктывкаре, где можно активно отдохнуть
Пять популярных мест в столице Коми для активного отдыха
До Нового года осталось семь дней. Сыктывкарцы восемь дней будут отдыхать после шумного праздника. Самое время подумать о том, как провести зимние «каникулы» активно и спортивно. Портал PG11.ru создал топ 5 мест Сыктывкара, где можно не только расслабиться, но и получить заряд адреналина.
«Зеленецкие Альпы»Пожалуй, один из самых популярных способов провести зимний уикенд в Сыктывкаре - посетить базу отдыха «Зеленецкие Альпы».
Как работает:
- Ежедневно, с 10:00 до 20:00
Сколько стоит:
Тюбинг + подъемник:
- 500 рублей / 1-й час
- 400 рублей / 2-й час
- 300 рублей / 3-й час
Тюбинг + подъемник:
- 30 минут: 300 рублей.
Горные лыжи
Горные лыжи + пользование горнолыжной трассой:
- 600 рублей / 1-ый час
- 500 рублей / 2-ой час
- 400 рублей / 3-ий час
Горные лыжи / ботинки:
100 рублей/ 1час
Пользование горнолыжной трассой (свой инвентарь):
- 300 рублей / 1 час
- 250 рублей / 2 часа
- 200 рублей / 3 часа
Также в продаже есть абонементы для многоразового посещения горнолыжного склона со своим инвентарем:
- На 10 часов пребывания - 2000 рублей.
- На 20 часов пребывания - 3400 рублей.
Сноуборд + пользование горнолыжной трассой
- 600 рублей / 1-ый час
- 500 рублей / 2-ой час
- 400 рублей / 3-ий час
Прогулочные лыжи
- 300 рублей / 1 час
Коньки
- 300 рублей / 1 час
Сноуборд / ботинки
- 100 рублей / 1 час
Пользование катком (со своим инвентарем)
- 100 рублей / 1 час
Где находится:
«Зеленецкие Альпы» находятся в 35 км от Сыктывкара. Нужно проехать по Ухтинскому шоссе до села Зеленец, повернуть направо, проехать по селу и еще 5 км до склона.
- деревня Парчег, местечко Зеленецкие Альпы
До базы следует рейсовый автобус №108, остановку уточняйте у кондуктора:
Будни:
Центральная гостиница-Парчег
- Время: 5.30, 6.15, 10.00, 14.00.
Райбольница-Парчег
- Время: 8.45, 13.30, 16.30, 17.45, 19,15.
Выходные и праздники:
Центральная гостиница-Парчег
- Время: 5.30, 6.10, 09.50, 14.30.
Райбольница-Парчег
- Время: 6.00, 6.40, 8.40, 10.20, 13.40, 15.00, 16.40, 18.00, 19.20.
«Северная Олимпия»
Массовые катания в «Северной Олимпии» - популярный вид активного отдыха в Сыктывкаре. Каток есть как в городе, так и в Эжве.
Как работает:
Ежедневно 8:30 - 21:00, перерыв с 13:30 до 14:00.
По будням массовых катаний нет. Они есть в выходные:
- Суббота: 17.00, 18.15 и 19.30
- Воскресенье: 14.15, 15.30 и 16.45.
Сколько стоит:
Со своими коньками
1 час – 180 рублей (льготная цена 130 рублей**), дети до 12 лет - 150 рублей. Билет на посещение массовых катаний можно приобрести заранее.
Прокат
Одна пара коньков – 120 рублей (льготная цена 80 рублей**), детям до 12 лет - 100 рублей. Фигурные коньки с размерами от 27 до 43, хоккейные - от 26 до 48. В обмен на одну пару коньков нужно оставить какой-либо документ, удостоверяющий личность или 1500 рублей.
Абонементы
10 посещений - 1500 рублей. Льготная цена абонемента на 10 посещений - 1000 рублей.**
**Право на использование льготных тарифов (при предъявлении документа) имеют:
- дети из многодетных семей
- дети-сироты
- инвалиды
- ветераны спорта
- дети до 6-ти лет могут пройти на лед бесплатно (аренда коньков по прейскуранту).
Где находится:
- Сыктывкар, улица Димитрова, 1/4
- Эжва, проспект Бумажников, 59
«Русские Горки»
База отдыха, на которой есть пейнтбольный клуб, бани и горнолыжный склон. Также там можно арендовать снегоход.
Как работает:
- с 10.00 до 22.00, касса работает до 21.00.
Сколько стоит:
Прокат тюбингов «Ватрушки»
Тюбинг
- 350 рублей / 30 минут
- 500 рублей / 1 час
Тюбинг(малый)
- 300 рублей / 30 минут
- 450 рублей / 1 час
Если у вас есть клубная карта, то можно прокатиться дешевле на 50 рублей. Кататься на своих ватрушках на базе запрещено.
Горные лыжи и сноуборд
Горные лыжи/сноуборд:
- 350 рублей / 1 час, следующий час - 200 рублей.
- Аренда на день - 700 рублей.
Подъёмник:
- 250 рублей в будни и 300 в выходные и праздничные дни
*Инвентарь выдается под залог документа, удостоверяющего личность, либо под залог его 100% рыночной стоимости.
Предъявителю карты постоянного клиента дается скидка 50 рублей на прокат горных лыж и сноубордов.
Пейнтбольный клуб «Партизан»
Организация игры:
- 400 рублей с человека
Шары:
- 1,5 рублей за штуку;
- 200 штук - 300 рублей.
Прокат снегоходов:
- 10 минут - 500 рублей;
- 30 минут - 1400 рублей;
- 1 час - 2400 рублей.
Где находится:
Сыктывкар, улица Тентюковская, 279/1.
База отдыха «Парма
Это идеальное место для тех, кто мечтает вдохнуть живительный чистый воздух, наполненный ароматом сосен.
Как работает:
- Путевки можно приобрести с 9.00 до 17.00;
- Автобус на базу отходит в 9.00, обратно - 18.00
Сколько стоит:
Коньки
- 50 рублей / 30 минут
Лыжный комплект
- 100 рублей / 1,5 часа
Санки-ледянки:
- 10 рублей / 1 час
Тюбинг большой («ватрушка»):
- 160 рублей / 1 час
Тюбинг средний и малый («ватрушка»):
- 140 рублей / 1 час
Катание за бураном в аэросанях (сани-«банан»)
- 1200 рублей / поездка (до 6 человек включительно)
«Меткий стрелок» (пневматический тир)
- 100 рублей / 10 выстрелов
- 5 рублей дополнительный выстрел
Батут
- 50 рублей / 5 минут на одного человека
Где находится:
- поселок Коччойяг, местечко Сосновый бор. Путевки можно приобрести по адресу: Эжва, улица Мира, 19
War Zone Лазерта
Полигон клуба находится в ангаре, поэтому погодные условия совсем не влияют на проведение игры. Современные технологии позволяют играть в компьютерную игру жанра «шутер» в реальной жизни.
Как работает:
- Круглосуточно
Сколько стоит:
Стоимость одного часа игры на одного человека:
- В будни – 200 рублей.
- В выходные и праздничные дни– 250 рублей.
Комнату отдыха для играющих предоставляют бесплатно. Если вы заказываете игру, то получаете комнату отдыха в свое распоряжение на время игры и на 1 час после.
Где находится:
- Выльгорт, улица Домны Каликовой, 202б
Можно доехать на автобусах №№ 101, 174, остановка «Конноспортивная школа»
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24 декабря 2019, 18:15