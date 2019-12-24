Снегоходы и горные лыжи: где спортивно провести выходные в Сыктывкаре

До Нового года осталось семь дней. Сыктывкарцы восемь дней будут отдыхать после шумного праздника. Самое время подумать о том, как провести зимние «каникулы» активно и спортивно. Портал PG11.ru создал топ 5 мест Сыктывкара, где можно не только расслабиться, но и получить заряд адреналина.

«Зеленецкие Альпы» Пожалуй, один из самых популярных способов провести зимний уикенд в Сыктывкаре - посетить базу отдыха «Зеленецкие Альпы».

Как работает:

Ежедневно, с 10:00 до 20:00

Сколько стоит:

Тюбинг + подъемник:

500 рублей / 1-й час

400 рублей / 2-й час

300 рублей / 3-й час

Тюбинг + подъемник:

30 минут: 300 рублей.

Горные лыжи

Горные лыжи + пользование горнолыжной трассой:

600 рублей / 1-ый час

500 рублей / 2-ой час

400 рублей / 3-ий час

Горные лыжи / ботинки:

100 рублей/ 1час

Пользование горнолыжной трассой (свой инвентарь):

300 рублей / 1 час

250 рублей / 2 часа

200 рублей / 3 часа

Также в продаже есть абонементы для многоразового посещения горнолыжного склона со своим инвентарем:

На 10 часов пребывания - 2000 рублей.

На 20 часов пребывания - 3400 рублей.

Сноуборд + пользование горнолыжной трассой

600 рублей / 1-ый час

500 рублей / 2-ой час

400 рублей / 3-ий час

Прогулочные лыжи

300 рублей / 1 час

Коньки

300 рублей / 1 час

Сноуборд / ботинки

100 рублей / 1 час

Пользование катком (со своим инвентарем)

100 рублей / 1 час

Где находится:

«Зеленецкие Альпы» находятся в 35 км от Сыктывкара. Нужно проехать по Ухтинскому шоссе до села Зеленец, повернуть направо, проехать по селу и еще 5 км до склона.

деревня Парчег, местечко Зеленецкие Альпы

До базы следует рейсовый автобус №108, остановку уточняйте у кондуктора:

Будни:

Центральная гостиница-Парчег

Время: 5.30, 6.15, 10.00, 14.00.

Райбольница-Парчег

Время: 8.45, 13.30, 16.30, 17.45, 19,15.

Выходные и праздники:

Центральная гостиница-Парчег

Время: 5.30, 6.10, 09.50, 14.30.

Райбольница-Парчег

Время: 6.00, 6.40, 8.40, 10.20, 13.40, 15.00, 16.40, 18.00, 19.20.

«Северная Олимпия»

Массовые катания в «Северной Олимпии» - популярный вид активного отдыха в Сыктывкаре. Каток есть как в городе, так и в Эжве.

Как работает:

Ежедневно 8:30 - 21:00, перерыв с 13:30 до 14:00.

По будням массовых катаний нет. Они есть в выходные:

Суббота: 17.00, 18.15 и 19.30

Воскресенье: 14.15, 15.30 и 16.45.

Сколько стоит:

Со своими коньками

1 час – 180 рублей (льготная цена 130 рублей**), дети до 12 лет - 150 рублей. Билет на посещение массовых катаний можно приобрести заранее.

Прокат

Одна пара коньков – 120 рублей (льготная цена 80 рублей**), детям до 12 лет - 100 рублей. Фигурные коньки с размерами от 27 до 43, хоккейные - от 26 до 48. В обмен на одну пару коньков нужно оставить какой-либо документ, удостоверяющий личность или 1500 рублей.

Абонементы

10 посещений - 1500 рублей. Льготная цена абонемента на 10 посещений - 1000 рублей.**

**Право на использование льготных тарифов (при предъявлении документа) имеют:

дети из многодетных семей

дети-сироты

инвалиды

ветераны спорта

дети до 6-ти лет могут пройти на лед бесплатно (аренда коньков по прейскуранту).

Где находится:

Сыктывкар, улица Димитрова, 1/4

Эжва, проспект Бумажников, 59

«Русские Горки»

База отдыха, на которой есть пейнтбольный клуб, бани и горнолыжный склон. Также там можно арендовать снегоход.

Как работает:

с 10.00 до 22.00, касса работает до 21.00.

Сколько стоит:

Прокат тюбингов «Ватрушки»

Тюбинг

350 рублей / 30 минут

500 рублей / 1 час

Тюбинг(малый)

300 рублей / 30 минут

450 рублей / 1 час

Если у вас есть клубная карта, то можно прокатиться дешевле на 50 рублей. Кататься на своих ватрушках на базе запрещено.

Горные лыжи и сноуборд

Горные лыжи/сноуборд:

350 рублей / 1 час, следующий час - 200 рублей.

Аренда на день - 700 рублей.

Подъёмник:

250 рублей в будни и 300 в выходные и праздничные дни

*Инвентарь выдается под залог документа, удостоверяющего личность, либо под залог его 100% рыночной стоимости.

Предъявителю карты постоянного клиента дается скидка 50 рублей на прокат горных лыж и сноубордов.

Пейнтбольный клуб «Партизан»

Организация игры:

400 рублей с человека

Шары:

1,5 рублей за штуку;

200 штук - 300 рублей.

Прокат снегоходов:

10 минут - 500 рублей;

30 минут - 1400 рублей;

1 час - 2400 рублей.

Где находится:

Сыктывкар, улица Тентюковская, 279/1.

База отдыха «Парма

Это идеальное место для тех, кто мечтает вдохнуть живительный чистый воздух, наполненный ароматом сосен.

Как работает:

Путевки можно приобрести с 9.00 до 17.00;

Автобус на базу отходит в 9.00, обратно - 18.00

Сколько стоит:

Коньки

50 рублей / 30 минут

Лыжный комплект

100 рублей / 1,5 часа

Санки-ледянки:

10 рублей / 1 час

Тюбинг большой («ватрушка»):

160 рублей / 1 час

Тюбинг средний и малый («ватрушка»):

140 рублей / 1 час

Катание за бураном в аэросанях (сани-«банан»)

1200 рублей / поездка (до 6 человек включительно)

«Меткий стрелок» (пневматический тир)

100 рублей / 10 выстрелов

5 рублей дополнительный выстрел

Батут

50 рублей / 5 минут на одного человека

Где находится:

поселок Коччойяг, местечко Сосновый бор. Путевки можно приобрести по адресу: Эжва, улица Мира, 19

War Zone Лазерта

Полигон клуба находится в ангаре, поэтому погодные условия совсем не влияют на проведение игры. Современные технологии позволяют играть в компьютерную игру жанра «шутер» в реальной жизни.

Как работает:

Круглосуточно

Сколько стоит:

Стоимость одного часа игры на одного человека:

В будни – 200 рублей.

В выходные и праздничные дни– 250 рублей.

Комнату отдыха для играющих предоставляют бесплатно. Если вы заказываете игру, то получаете комнату отдыха в свое распоряжение на время игры и на 1 час после.

Где находится:

Выльгорт, улица Домны Каликовой, 202б

Можно доехать на автобусах №№ 101, 174, остановка «Конноспортивная школа»

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