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Снегоходы и горные лыжи: где спортивно провести выходные в Сыктывкаре

Снегоходы и горные лыжи: где спортивно провести выходные в Сыктывкаре

24 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива группы «Зеленецкие Альпы» / vk.com/zalpygroup/ Пять мест в Сыктывкаре, где можно активно отдохнуть
Пять популярных мест в столице Коми для активного отдыха

До Нового года осталось семь дней. Сыктывкарцы восемь дней будут отдыхать после шумного праздника. Самое время подумать о том, как провести зимние «каникулы» активно и спортивно. Портал PG11.ru создал топ 5 мест Сыктывкара, где можно не только расслабиться, но и получить заряд адреналина.

«Зеленецкие Альпы»Пожалуй, один из самых популярных способов провести зимний уикенд в Сыктывкаре - посетить базу отдыха «Зеленецкие Альпы».

Как работает:

  • Ежедневно, с 10:00 до 20:00

Сколько стоит:

Тюбинг + подъемник:     

  • 500 рублей / 1-й час
  • 400 рублей / 2-й час
  • 300 рублей / 3-й час

Тюбинг + подъемник:

  • 30 минут: 300 рублей.

Горные лыжи

Горные лыжи + пользование горнолыжной трассой:

  • 600 рублей / 1-ый час
  • 500 рублей / 2-ой час
  • 400 рублей / 3-ий час

Горные лыжи / ботинки: 

100 рублей/ 1час

Пользование горнолыжной трассой (свой инвентарь):

  • 300 рублей / 1 час
  • 250 рублей / 2 часа
  • 200 рублей / 3 часа

Также в продаже есть абонементы для многоразового посещения горнолыжного склона со своим инвентарем:

  • На 10 часов пребывания -  2000 рублей.
  • На 20 часов пребывания - 3400 рублей.

Сноуборд + пользование горнолыжной трассой

  • 600 рублей / 1-ый час
  • 500 рублей / 2-ой час
  • 400 рублей / 3-ий час

Прогулочные лыжи

  •  300 рублей / 1 час

Коньки

  •  300 рублей / 1 час

Сноуборд / ботинки

  •  100 рублей / 1 час

Пользование катком (со своим инвентарем)

  • 100 рублей / 1 час

Где находится:

«Зеленецкие Альпы» находятся в 35 км от Сыктывкара. Нужно проехать по Ухтинскому шоссе до села Зеленец, повернуть направо, проехать по селу и еще 5 км до склона.

  • деревня Парчег, местечко Зеленецкие Альпы

До базы следует рейсовый автобус №108, остановку уточняйте у кондуктора:

Будни:

Центральная гостиница-Парчег

  • Время: 5.30, 6.15, 10.00, 14.00.

Райбольница-Парчег  

  • Время: 8.45, 13.30, 16.30, 17.45, 19,15.

Выходные и праздники:

Центральная гостиница-Парчег

  • Время: 5.30, 6.10, 09.50, 14.30.

Райбольница-Парчег

  • Время: 6.00, 6.40, 8.40, 10.20, 13.40, 15.00, 16.40, 18.00, 19.20.

«Северная Олимпия»

Массовые катания в «Северной Олимпии» - популярный вид активного отдыха в Сыктывкаре. Каток есть как в городе, так и в Эжве.

Как работает:

Ежедневно 8:30 - 21:00, перерыв с 13:30 до 14:00. 

По будням массовых катаний нет. Они есть в выходные:

  • Суббота:  17.00, 18.15 и 19.30
  • Воскресенье: 14.15, 15.30 и 16.45.

Сколько стоит:

Со своими коньками

1 час – 180 рублей (льготная цена 130 рублей**), дети до 12 лет - 150 рублей. Билет на посещение массовых катаний можно приобрести заранее.

Прокат

Одна пара коньков – 120 рублей (льготная цена 80 рублей**), детям до 12 лет - 100 рублей. Фигурные коньки с размерами от 27 до 43, хоккейные - от 26 до 48. В обмен на одну пару коньков нужно оставить какой-либо документ, удостоверяющий личность или 1500 рублей. 

Абонементы

10 посещений - 1500 рублей. Льготная цена абонемента на 10 посещений - 1000 рублей.**

**Право на использование льготных тарифов (при предъявлении документа) имеют:

  • дети из многодетных семей
  • дети-сироты
  • инвалиды
  • ветераны спорта
  • дети до 6-ти лет могут пройти на лед бесплатно (аренда коньков по прейскуранту).

Где находится:

  • Сыктывкар, улица Димитрова, 1/4 
  • Эжва, проспект Бумажников, 59 

«Русские Горки»

База отдыха, на которой есть пейнтбольный клуб, бани и горнолыжный склон. Также там можно арендовать снегоход.

Как работает:

  • с 10.00 до 22.00, касса работает до 21.00.

Сколько стоит:

Прокат тюбингов «Ватрушки» 

Тюбинг

  • 350 рублей / 30 минут
  • 500 рублей / 1 час

Тюбинг(малый)

  • 300 рублей / 30 минут
  • 450 рублей / 1 час

Если у вас есть клубная карта, то можно прокатиться дешевле на 50 рублей. Кататься на своих ватрушках на базе запрещено.

Горные лыжи и сноуборд

Горные лыжи/сноуборд:

  • 350 рублей / 1 час, следующий час - 200 рублей. 
  • Аренда на день - 700 рублей.

Подъёмник:

  • 250 рублей в будни и 300 в выходные и праздничные дни

*Инвентарь выдается под залог документа, удостоверяющего личность, либо под залог его 100% рыночной стоимости.

Предъявителю карты постоянного клиента дается скидка 50 рублей на прокат горных лыж и сноубордов.

Пейнтбольный клуб «Партизан»

Организация игры:

  • 400 рублей с человека

Шары:

  • 1,5 рублей за штуку;
  • 200 штук - 300 рублей.

Прокат снегоходов:

  • 10 минут - 500 рублей;
  • 30 минут - 1400 рублей;
  • 1 час - 2400 рублей.

Где находится:

Сыктывкар, улица Тентюковская, 279/1.

База отдыха «Парма

Это идеальное место для тех, кто мечтает вдохнуть живительный чистый воздух, наполненный ароматом сосен.

Как работает:

  • Путевки можно приобрести с 9.00 до 17.00;
  • Автобус на базу отходит в 9.00, обратно - 18.00

Сколько стоит:

Коньки

  • 50 рублей / 30 минут

Лыжный комплект

  • 100 рублей / 1,5 часа

Санки-ледянки:

  • 10 рублей / 1 час

Тюбинг большой («ватрушка»):

  • 160 рублей / 1 час

Тюбинг средний и малый («ватрушка»):

  • 140 рублей / 1 час

Катание за бураном в аэросанях (сани-«банан»)

  • 1200 рублей / поездка (до 6 человек включительно)

«Меткий стрелок» (пневматический тир)

  • 100 рублей / 10 выстрелов
  • 5 рублей дополнительный выстрел

Батут

  • 50 рублей / 5 минут на одного человека

Где находится:

  • поселок Коччойяг, местечко Сосновый бор. Путевки можно приобрести по адресу: Эжва, улица Мира, 19

War Zone Лазерта

Полигон клуба находится в ангаре, поэтому погодные условия совсем не влияют на проведение игры. Современные технологии позволяют играть в компьютерную игру жанра «шутер» в реальной жизни.

Как работает:

  • Круглосуточно

Сколько стоит:

Стоимость одного часа игры на одного человека:

  • В будни – 200 рублей.
  • В выходные и праздничные дни– 250 рублей.

Комнату отдыха для играющих предоставляют бесплатно. Если вы заказываете игру, то получаете комнату отдыха в свое распоряжение на время игры и на 1 час после. 

Где находится:

  • Выльгорт, улица Домны Каликовой, 202б

Можно доехать на автобусах №№ 101, 174, остановка «Конноспортивная школа»

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А вы уже знаете, как проведете новогодние каникулы? Делитесь в комментариях.

Здоровье Новый год Отдых

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