Стало известно, сколько детей родилось в Сыктывкаре на новогодних каникулах

В двух роддомах Сыктывкара на новогодних каникулах всего за девять дней родилось около сотни детей. Сколько среди них было мальчиков, а сколько девочек, выяснил портал PG11.ru.

В клиническом кардиологическом диспансере с 1 по 9 января 2020 года родилось 48 детей, из них 22 мальчика и 26 девочек. Еще 4 будущих матери активно рожают. Первой в роддоме кардиоцентра появилась девочка - она родилась 1 января в 11:50 утра.

В Коми республиканском перинатальном центре в новогодние каникулы прошло 54 родов, а новорожденных было 56, потому что на свет появилось сразу две двойни. Мальчиков появилось 24, а девочек - 32. Первым в перинатальном центре родился мальчик - это произошло 1 января в 1:55 ночи. 46% рожениц - из сел, из Сыктывкара - 24 человека, трое из других городов Республики Коми и двое из других регионов.

В общем и целом с 1 по 9 января 2020 года в обоих роддомах Сыктывкара на свет появилось 104 ребенка и ожидается еще четыре.

Напомним, портал PG11.ru уже пообщался с первыми мамами 2020 года. Они рассказали о том, как встречали Новый год и как назвали своих детей.

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Как вы считаете, 104 новорожденных - это много или мало? Делитесь в комментариях.