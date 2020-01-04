«Родила под взрывы салютов»: рассказала сыктывкарка, которая стала первой мамой 2020 года

В первые два дня нового года в одном из роддомов Сыктывкара родилось 8 детей. Портал PG11.ru поговорил с мамами, чьи дети появились на свет раньше остальных.

В роддоме Коми республиканского перинатального центра в самом начале года родилось восемь детей: четверо 1 января и четверо 2 января. Самой первой мамой 2020 года стала Татьяна Косолапова:

- Это мой третий ребенок. Первые две девочки, сейчас родился долгожданный мальчик. Срок стоял на 3 января, но родила 1 числа в 1:55 под взрывы салютов.

- Пока еще никак сына не назвали. Имя ребенка - это всегда совместное с мужем решение, так у нас заведено, но выберем имя мы позже, когда вернемся домой и переведем дух. Это должно быть взвешенное решение, а сейчас мы даже не думаем об этом.

- О том, что я рожаю ребенка 1 января, в наступающем году, я даже как-то и не думала. Для меня главным было, чтобы все хорошо прошло. А вот муж все говорил, мол, давай, дождись, пусть будет свежего года. Я приехала в роддом где-то в половину девятого вечера, 31 декабря, со мной была мама. Как таковой встречи Нового года у меня не было - я была сосредоточена исключительно на процессе родов. Но рождение ребенка тоже праздник, все у нас еще впереди.

А на следующий день, чуть позже первого января на свет появился малыш Дарьи Цыгаровой:

Дарья Цыгарова

- Это мой первенец. Думала, что рожу 1 января, но получилось в 1:40 второго числа. Мы живем в Архангельской области, но рожать я решила в Сыктывкаре: во-первых, я сама отсюда родом, а во-вторых, специалисты здесь лучше.

- Назвали дочь Юлией. Имя выбрал папа. Он очень ждал мальчика, хотел назвать Жорой. Когда узнали, что девочка, даже расстроился. Тогда, говорит, пусть будет Юля.

- Праздновали Новый год вместе с соседкой по палате, потом она пошла рожать, а тут и у меня тоже воды отошли. Было 1 января, 16:00 где-то. А так в гости никто не приходил, мужа тоже не было.

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