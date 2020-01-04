Врач назвал простой способ побороть депрессию зимой

Регулярные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.

По его словам, самый простой способ справиться со стрессом и депрессией зимой - это пробежки по парку. Например, в солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой улучшит настроение. Именно по этому, как сказал Игорь Иусов, зимняя пробежка в парке может стать отличным антидепрессантом. Он также отметил, что тренировки на свежем воздухе закаливают организм и снижают риск развития простудных заболеваний.

- Правильный подход к тренировкам на свежем воздухе способствует закаливанию организма, а значит снижает риск простудных заболеваний. Физические упражнения увеличивают уровень адреналина и серотонина, а кровь насыщается кислородом. Попробуйте зимние виды спорта. Пробежка на лыжах не только улучшает физическую форму, но и закаляет характер. Самые стойкие в мире люди - лыжники. Правда, перед тем, как выйти на лыжню, необходимо изучить азы лыжного спорта, иначе прогулка может оказаться травматичной. Можно выбрать фигурное катание. Коньки помогут укрепить мышцы бедер, - пояснил специалист.

Однако врач предупредил, что излишние нагрузки могут привести к резкому росту уровня кортизола, а в сочетании с нехваткой витамина D может появиться чувство усталости и подавленности.

А некоторые люди в депрессию и не впадают. Например, 55-летняя жительница Печоры Галина Алексеева занимается стрельбой, армрестлингом и работает охранником. Женщина рассказала, что никогда не теряла бодрого расположения духа, даже несмотря на инвалидность.

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