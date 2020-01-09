Фирма, которая не достроила школу в Сыктывкаре, заплатит больше ста миллионов

Компанию, которая занималась строительством школы в столичной Орбите, оштрафовали. Теперь тем, кто застопорил работы на несколько лет, придется выложить больше сотни миллионов рублей. Об этом рассказали в УФАС Коми.

По информации ведомства, после проверки в отношении ООО «Белстройцентр – Калуга» возбудили уголовное дело. Причиной тому стало невыполнение работ по госконтракту на строительство школы на 1200 мест по улице Петрозаводской в сыктывкарской орбите. В результате обществу назначили штраф в размере 115,5 миллионов рублей. Суд также учел социальный эффект нарушения.

Компания в свою очередь обжаловала постановление, но Сыктывкарский городской суд не нашел никаких оснований для его отмены. Теперь штраф вступил в законную силу.

Напомним, что стройка новой школы в Орбите началась в 2016 году. Ее закончили на 60%, но подрядчики, которые трудились здесь, не выполнили обязательства по договору и покинули ее. Затем, в начале марта прошлого года прошел новый аукцион по поиску фирмы, но на участие в нем никто заявку не подал. Второй же аукцион должен был состояться в феврале 2018-го, но за день до рассмотрения заявок его приостановило Управление федеральной антимонопольной службы по Коми.



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